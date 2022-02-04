Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) выдвинут кандидатом в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром". В сообщении "Газпрома", опубликованном в пятницу, 4 февраля, экс-канцлер указан в числе кандидатов вместе с десятью другими. Избрание членов совета пройдет 30 июня в Санкт-Петербурге в рамках годового общего собрания акционеров "Газпрома".

Шрёдер является единственным иностранным кандидатом в списке кандидатов, где он занял место Тимура Кулибаева - председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy и зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе Кулибаев был выдвинут правительством в совет директоров Kazenergy.

Шрёдер с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть", в последний раз он был переизбран на эту должность в июне 2021 года. Бывший канцлер Германии также является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

В Германии экс-канцлера критикуют за то, что он лоббирует интересы российской стороны, используя свой авторитет, влияние и связи.