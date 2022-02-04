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Яресько покидает Пуэрто-Рико: говорит, что спасла страну от банкротства
10:02 04.02.2022 |
Экс-министр финансов Украины, впоследствии ставшая директором финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико, Наталья Яресько сообщила, что уходит в отставку с 1 апреля после того, как помогла стране войти в "период стабильности".
Яресько уходит после того, как федеральный судья одобрил план реструктуризации, сокращающий большую часть $70-миллиардного государственного долга.
Благодаря этому сокращению значительно снижаются ежегодные выплаты.
"Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", - сказала чиновница.
Экономическая правда уточняет, что, когда Яресько была министром финансов Украины, она также отвечала за реструктуризацию государственного долга.
По условиям реструктуризации государственного долга Украины, проведенной тогдашним министром финансов Наталией Яресько, желаемого списания на уровне 40% от основной суммы долга - не состоялось.
Правительство удовлетворилось показателем 20% и повышенным процентом обслуживания долга, купоном.
Также Украина обязалась выпустить 20-летние бумаги обновления стоимости (value recovery instruments, VRI). Выплаты по ним будут напрямую зависеть от экономического роста страны. То есть, если экономика страны будет расти больше чем на 3% в год, Украина в 2021-2040 годах заплатит намного больше, чем удалось сэкономить.
Некоторые экономисты и инвестбанкиры подвергли критике такие условия реструктуризации.
В марте 2017 года Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико.
Ее избрали среди 300 кандидатов.
Справка. Пуэрто-Рико - остров в Карибском море, территория, находящаяся на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеющая статус "неинкорпорированной организованной территории" (находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).
Ураган "Мария" в 2017 году со скоростью 240 километров в час пронесся над карибским островом Пуэрто-Рико, ранее пострадавшим от шторма "Ирма". Урагана была присвоена четвертая категория из пяти, он оказался самым мощным за прошедшие 80 лет. Ненастье стало причиной экономического кризиса в Пуэрто-Рико.
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