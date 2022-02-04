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США пригрозили китайским компаниям, если они попытаются смягчить санкции против России
09:11 04.02.2022 |
У США есть инструменты для "воздействия" на компании Китая, если те попытаются смягчить эффект санкций против России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
США предостерегают китайские фирмы от оказания помощи России.
По его словам Прайса, США готовы применить эти инструменты, если заметят, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США. Прайс подчеркнул, что китайские фирмы столкнутся с последствиями, если попытаются уклониться от любого экспортного контроля, введенного в отношении Москвы в случае вторжения России в Украину.
"У нас есть набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы компенсировать действия экспортного контроля США, уклониться от них или обойти", - заявил представитель Госдепа.
Прайс сказал, что Россия должна знать, что более тесные отношения с Пекином не компенсируют последствий, наложенных в ответ на вторжение в Украину.
"Если Россия думает, что она будет в состоянии смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с Китаем, то это не так. Это на самом деле сделает российскую экономику во многих отношениях более хрупкой", - сказал.
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