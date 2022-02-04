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Прямой коммерческий рейс из Еревана в Стамбул состоялся впервые за два года
22:48 03.02.2022 |
Коммерческий рейс из Еревана с 64 пассажирами на борту приземлился в Стамбуле в среду, став первым прямым рейсом такого типа за два года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Министерство транспорта Турции сообщило, что FlyOne Armenia, дочерняя компания молдавской лоукост-авиакомпании FlyOne, и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus Airlines получили разрешение на рейсы Стамбул-Ереван.
Полет произошел в то время как Турция и Армения пытаются наладить свои напряженные отношения.
У Турции нет дипломатических или коммерческих связей Арменией с 1990-х годов. Две страны имеют разногласия по нескольким вопросам, в первую очередь по поводу массовых убийств армян османскими войсками в 1915 году, которые Армения считает геноцидом.
В прошлом месяце Турция и Армения провели в Москве "положительные и конструктивные" переговоры, первые более чем за десятилетия. Это вызвало надежду на установление нормальных отношений и открытие сухопутной границы, закрытой с 1993 года.
В декабре Анкара и Ереван назначили специальных посланников для ведения переговоров по нормализации отношений.
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