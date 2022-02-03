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В Евросоюзе расследуют кибератаку на портовые терминалы
16:46 03.02.2022 |
Прокуратура Бельгии начала расследование крупной кибератаки. Целями преступников выступили портовые объекты в королевстве, сообщил представитель прокуратуры Антверпена агентству AFP в четверг, 3 февраля.
По словам профильного нефтяного брокера в нидерландском Роттердаме, действия хакеров затронули ряд европейских портов и нарушили разгрузку судов. Злоумышленники шифруют или блокируют компьютерные системы пострадавших с целью получить выкуп за восстановление доступа.
Европол предложил Германии помощь
В Германии две нефтеснабжающие компании еще несколькими днями ранее сообщили, что пострадали от киберпреступников. В свою очередь, генеральная прокуратура Гамбурга подтвердила, что ведет в отношении неизвестных подозреваемых расследование по обвинению в вымогательстве.
Полицейская служба Европейского Союза (Европол) в курсе ситуации. "Мы знаем об атаке и предложили властям Германии помощь", - заявила представительница ведомства.
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