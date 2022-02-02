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Байден официально одобрил отправку дополнительных сил США в Европу
17:02 02.02.2022 |
Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, передает "Европейская правда".
По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.
Ожидается, что Пентагон объявит, что тысячи американских военных будут развернуты в передовых пунктах в Европе. Источники сообщили, что развертывание будет включать около 2000 американских военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.
Соединенные Штаты привели 8500 военнослужащих в США в состояние повышенной готовности на случай, если будут привлечены Силы реагирования НАТО и быстро будут нужны военные США. По словам источников, часть войск, которые будут вскоре развернуты, уже размещены в Европе, тогда как другие прибудут из находящихся в США и уже находятся в повышенной боевой готовности.
Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами, поскольку НАТО еще не задействовал многонациональные силы реагирования.
На прошлой неделе CNN сообщил, что США и несколько союзников вели переговоры о размещении еще тысячи военных в восточноевропейских странах НАТО в качестве демонстрации поддержки перед лицом продолжающейся агрессии Москвы.
Как сообщалось, Министр обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что считает нецелесообразным и ненужным размещение на территории страны дополнительных сил НАТО.
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