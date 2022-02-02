Аэропорт Праги отказался от объявлений рейсов в Украину на русском языке

Аэропорт Праги по просьбе украинского посольства отказался от практики объявлений на русском языке при посадке на рейсы в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Украины в Чехии Евген Перебийнис.

По его словам, в посольстве давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку логики в дублировании информации на русском нет никакой. Однако аэропорт постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах.

"По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.д. - на чешском и английском языках. Второй же аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину как правило не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует", - написал Перебейнис на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что, учитывая наши аргументы, пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, то есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющее большинство других стран" - сообщил посол.