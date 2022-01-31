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В еврозоне резко замедлился рост экономики
17:17 31.01.2022 |
Рост экономики в еврозоне в конце 2021 года оказался ниже ожидаемого. В четвертом квартале ВВП вырос всего на 0,3 процента по сравнению с периодом с июля по сентябрь, сообщило Европейское статистическое ведомство Eurostat в понедельник, 31 января. Эксперты связывают столь низкий показатель с резким ростом числа заражений коронавирусом в Европе к концу года и введенными в связи с этим ограничительными мерами. Во втором и третьем квартале экономика еврозоны выросла на 2,3 и 2,2 процента соответственно.
В четвертом квартале прошлого года экономика в отдельных странах еврозоны развивалась крайне неравномерно. В то время как в Испании и Португалии рост составил 2 и 1,6 процента, в Австрии ВВП сократился на 2,2, а в Германии - на 0,7 процента.
В целом в 2021 году ВВП стран еврозоны, как и в целом стран ЕС, вырос на 5,2 процента, в Германии - на 2,8 процента. Таким образом, европейская экономика отстает от США и Китая, в которых в прошлом году рост достиг 5,7 и 8,1 процента соответственно.
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