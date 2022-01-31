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Северная Корея подтвердила запуск ракеты «Хвасон-12»
12:32 31.01.2022 |
Пхеньян подтвердил запуск баллистической ракеты средней дальности в Японское море, о котором власти Южной Кореи и Японии сообщали накануне. Как указало в понедельник, 31 января, северокорейское государственное информагентство ЦТАК, речь идет о ракете "Хвасон-12". В Сеуле эти испытания назвали крупнейшими с 2017 года.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и правительства Японии, снаряд, выпущенный КНДР 30 января, достиг максимальной высоты в 2000 км и пролетел 800 км за полчаса, упав вне исключительной экономической зоны Японии.
По сообщению ЦТАК, испытания проводились "с учетом безопасности" соседних стран. Как отмечается, боеголовка была оснащена камерой, которая делала фотографии, пока ракета находилась в космосе.
Запуск баллистической ракеты КНДР осудили США и Южная Корея. В связи с инцидентом президент КНР Мун Чжэ Ин созвал заседание Совета национальной безопасности
Это уже седьмые испытания вооружений КНДР с начала года. С 5 по 27 января Северная Корея запустила 10 крылатых и баллистических ракет, в том числе, как утверждают власти в Пхеньяне, и гиперзвуковую.
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