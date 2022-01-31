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Глава Мюнхенской конференции: нерешительность в вопросе Украины и Путина бьет по репутации Германии
10:39 31.01.2022 |
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что обеспокоен последствиями для репутации Германии из-за нерешительной позиции её правительства в условиях напряжения между РФ и Украиной и коллективным Западом.
Как сообщает Spiegel, об этом Ишингер сказал в интервью dpa.
Ишингер выразил мнение, что "неловкие" действия правительства и в вопросе противоречивого российского газопровода "Северный поток-2", и в вопросе поставок оружия Украине привели к тому, что Германию теперь воспринимают "в плохом свете" и в США, и в других странах-союзниках.
"Германия уже потеряла доверие нескольких партнеров, или рискует потерять его", - заявил Вольфганг Ишингер.
Он добавил, что нерешительность Германии, кроме того, играет на руку России, и в Москве эти сомнения немецких политиков прекрасно видят.
Ишингер сказал, что всё, что он читал и слышал о Германии в последние дни в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и в СМИ, вызывает у него "страх и тревогу".
"Не думаю, что эти последствия необратимы, но некоторые репутационные потери уже произошли", - отметил он.
Стоит отметить, что Вольфганг Ишингер вскоре покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на нем. Его заменит 66-летний Кристоф Хойсген, многолетний советник эксканцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике.
Хойстен уже критиковал Путина за прославление сталинизма и подчеркивал, что Западу следует четко определить свои позиции по отношению к Москве.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года в очном формате впервые за два года.
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