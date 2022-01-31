В Германии избраны новые сопредседатели «зеленых»

Омид Нурипур и Рикарда Ланг

Немецкая партия "Союз-90/"зеленые", входящая в правительственную коалицию, в субботу, 29 января, избрала новых сопредседателей - ими станут 28-летняя Рикарда Ланг (Ricarda Lang) и 46-летний Омид Нурипур (Omid Nouripour). На партийном съезде, который проходил преимущественно в формате видеоконференции, за Ланг проголосовали 75,93 процента от общего числа делегатов, кандидатуру Нурипура поддержали 82,58 процента голосовавших.

Формально процедура избрания нового руководства партии завершится после голосования по почте, результаты которого ожидаются к середине февраля.

Бербок и Хабек вышли из руководства партии

Новые сопредседатели "зеленых" сменят на этих постах главу МИД Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock) и вице-канцлера ФРГ, федерального министра экономики и защиты климата Роберта Хабека (Robert Habeck). В соответствии с уставом партии, Бербок и Хабек не могли баллотироваться на позиции партийных лидеров, поскольку занимают министерские посты.

Они возглавляли партию четыре года. В 2021 году "зеленые" вошли в состав нового коалиционного правительства совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП).