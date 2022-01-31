Россия согласилась отодвинуть учения ВМФ от берегов Ирландии

Российское командование согласилось перенести военно-морские маневры подальше от побережья Ирландии после давления со стороны политиков и рыбаков.

Учения с боевыми стрельбами, запланированные на 3-8 февраля, должны были пройти в 240 км от юго-западного побережья страны.

В субботу вечером министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что учения будут перенесены за пределы ее исключительной экономической зоны.

"На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть место проведения военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую это решение", - говорится в его "Твиттере".

Ирландия не приветствует проведение учений российского флота в северо-восточной части Атлантического океана, но не может им воспрепятствовать, поскольку они не нарушают международное право, заявлял ранее глава МИД.