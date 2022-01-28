США запретили работу американской «дочки» China Unicom

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила в четверг о введении запрета на дальнейшую работу в Соединённых Штатах американской «дочки» китайского государственного оператора связи China Unicom. Запрет обусловлен угрозой национальной безопасности.

Все члены комиссии единогласно проголосовали за отзыв лицензии у China Unicom, объяснив этот шаг тем, что компания может получить доступ к американским коммуникациям и перенаправить данные с целью шпионажа. Комиссия также обвинила одного из крупнейших поставщиков мобильных услуг Китая во введении в заблуждение FCC и Конгресса США.

В заявлении China Unicom по этому поводу указано, что компания «имеет хорошую репутацию, подтверждённую соблюдением соответствующих законов и правил, и предоставлением телекоммуникационных услуг и решений в качестве надёжного партнёра своих клиентов в течение последних двух десятилетий». Компания отметила, что FCC не обеспечила ей при принятии решения «необходимой надлежащей правовой процедуры» и что она будет «активно защищать как свои права и интересы, так и интересы клиентов».

Как отметил ресурс The New York Times, решение FCC было принято на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Законодатели и регулирующие органы США в последние годы заняли жёсткую позицию в отношении китайских операторов мобильной связи, которые обслуживают сравнительно небольшое количество клиентов в Соединённых Штатах, объясняя это потенциальной угрозой национальной безопасности.

В своём обращении к FCC в 2019 год законодатели потребовали пересмотреть разрешение China Unicom и China Telecom на работу в Соединённых Штатах. В итоге FCC в октябре прошлого года отозвала у China Telecom лицензию на предоставление услуг в США по соображениям национальной безопасности. А Нью-Йоркская фондовая биржа исключила из листинга обе компании вместе с China Mobile.