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В ЕС рекомендовали к использованию таблетки от ковида Paxlovid
23:22 27.01.2022 |
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать условное разрешение к использованию в ЕС таблеток от коронавируса COVID-19 Paxlovid американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном в четверг, 27 января.
Отмечается, что Paxlovid - первый противовирусный препарат для перорального приема, который рекомендовали в ЕС для лечения COVID-19.
Как указывает EMA, эти таблетки рекомендуется для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и у которых наблюдается повышенный риск осложнений болезни. Принцип действия препарата состоит в том, что его активный компонент нирматрелвир ингибирует белок SARS-CoV-2 и таким образом препятствует размножению вируса.
Среди возможных побочных эффектов Paxlovid: ухудшение вкусовых ощущений, диарея, повышение кровяного давления и мышечные боли. Кроме того, препарат может влиять на действие других лекарств, предупреждает ЕМА.
Испытания препарата Paxlovid
Участники испытаний препарата принимали Paxlovid или плацебо в течение 5 дней после начала проявления у них симптомов COVID-19. При этом пациенты не подвергались лечению антителами. В течение месяца после лечения 0,8% (8 из 1 039) пациентов, принимавших Paxlovid, были госпитализированы на срок более 24 часов. Среди пациентов, получавших плацебо, этот показатель составил 6,3% (66 из 1 046 человек). При этом в группе пациентов, принимавших Paxlovid, смертей не было, а в группе плацебо было зафиксировано 9 летальных исходов.
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес приветствовала рекомендацию ЕМА. Таблетки Paxlovid могут "внести реальный вклад в облегчение последствий ковида", заявила она.
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