Румыния желает расширить присутствие НАТО на своей территории

Американский комплекс ПРО в Румынии

Румыния на фоне опасений по поводу угрозы российского вторжения в Украину желает расширить присутствие войск НАТО на своей территории. "Мы готовы к более широкому присутствию сил альянса", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в телеобращении к народу после заседания Высшего совета обороны в Бухаресте в среду, 26 января.

Йоханнис пообещал активно добиваться размещения дополнительных войск НАТО на территории Румынии. Он призвал НАТО и ЕС к единству и солидарности на фоне конфликта между Россией и Украиной. "В спровоцированном Россией кризисе в сфере безопасности на карту поставлена безопасность не только Украины и не только Европы, но и всего евро-атлантического пространства", - подчеркнул Йоханнис.

Румынский президент также сообщил, что его страна готовится к приему беженцев на тот случай, если Россия "откажется от пути диалога", и начнутся боевые действия.

Конфликт между Россией и Украиной

На фоне стягивания российских войск к границе с Украиной Запад опасается, что Москва готовится к вторжению в эту страну. Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО отвергает это требование, подчеркивая, что двери альянса останутся открытыми и впредь.

В начале недели целый ряд стран НАТО направили в восточном направлении корабли и военные самолеты.

Москва часто критикует Румынию за ориентацию на Запад и размещение американских войск на ее территории. На румынской военной базе Девеселу дислоцирован американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, а на аэродроме "Михаил Когэлничану" на Черном море размещена база ВВС США.