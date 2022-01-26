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Fitch Ratings: развитие майнинга создает риски для энергетических компаний США
12:12 26.01.2022 |
Майнинг криптовалют в США может создать финансовые риски для энергоснабжающих предприятий, считают специалисты рейтингового агентства Fitch Ratings.
«Центры по добыче криптовалют - это чувствительные к цене объекты, которые могут быстро сократить или прекратить операции, если майнинг станет нерентабельным», - подчеркнули они.
Поставщики электроэнергии должны сбалансировать перспективу получения дополнительного дохода от увеличения продаж с обязательствами закупать или генерировать большие объемы, отметили эксперты.
В регионах с избыточной электроэнергией провайдеры имеют возможность удовлетворить запросы майнеров за счет имеющихся мощностей. Такая ситуация существует в штате Вашингтон, где последние два десятка лет закрывались энергоемкие алюминиевые заводы и параллельно происходил рост ветровой генерации. В сочетании с обильной и дешевой гидроэлектроэнергией это сделало штат привлекательным местом для операций по добыче цифровых активов, напомнили в Fitch.
Однако, по мнению экспертов, энергокомпаниям следует сопоставить потенциальные издержки и преимущества добавления новых больших нагрузок для майнинга с другими возможностями экономического развития.
По их словам, как правило, фермы по добыче криптовалют приносят мало выгод и рабочих мест местным экономикам, при этом становясь крупнейшим потребителем электроэнергии.
В другом центре майнинга в США, штате Техас, нет избыточных генерирующих мощностей, в отличие от Вашингтона, отметили в Fitch. Для подключения значительной нагрузки для майнинга здесь поставщики электроэнергии могут пойти тремя путями:
* инвестировать в дополнительную генерацию;
* заключить новое долгосрочное соглашение на закупку электроэнергии;
* покупать ее на рынке в режиме реального времени.
Первые два варианта представляют наибольший риск финансовых потерь для энергоснабжающих компаний в случае прекращения операций по добыче криптовалют. В первом случае они окажутся с ненужными активами, а во втором - с обременением в виде собственных обязательств.
Специалисты агентства рекомендуют купировать эти риски за счет предоставления майнерами платежных гарантий, подкрепленных кредитными линиями или денежными депозитами.
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