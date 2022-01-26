МВФ вновь призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве законного средства платежа в стране

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Сальвадор не использовать биткоин в качестве легального средства платежа, сейчас криптовалюта применяется наравне с американским долларом. Представители финансового института подчеркнули, что биткоин в данном случае угрожает финансовой стабильности, финансовой целостности и безопасности страны и её граждан.

Доклад опубликован после консультаций с властями Сальвадора и призывает лишить криптовалюту её «легального» статуса. В сентябре прошлого года центральноамериканское государство стало первым в мире, решившим принимать биткоины в качестве одной из основных валют наравне с долларом США, и в последнее время на фоне падения их курса, делает закупки новых биткоинов «про запас».

В последние месяцы президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele), связавший свою политическую судьбу с экспериментом по внедрению криптовалюты, добавил в копилку страны сотни биткоинов. Представители МВФ выразили обеспокоенность рисками, связанными с планируемым выпуском в Сальвадоре облигаций, обеспеченных биткоинами - планируется привлечь $1 млрд инвестиций.

В рамках проекта в стране также разработан национальный криптовалютный кошелёк Chivo, обеспечивающий бесплатные транзакции и быстрые трансграничные платежи. Властями Сальвадора утверждалось, что для страны, где 70 % населения не имеет доступа к обычным финансовым сервисам, Chivo обеспечит хорошую альтернативу тем, кто никогда не пользовался услугами банковской системы.

Руководство МВФ согласилось, что использование электронного кошелька Chivo может способствовать развитию электронных средств платежей и «финансовой вовлечённости», но при этом подчеркнуло необходимость строгого надзора и регулирования - многие сальвадорцы уже жалуются на т.н. «кражи личности». Преступники используют данные жителей для регистрации кошельков. Как минимум, речь идёт об ущербе в $30. Именно столько каждый сальвадорец получает в биткоин-эквиваленте от властей в качестве поощрения за открытие электронного кошелька.

Примечательно, что Сальвадор ещё с начала 2021 года добивается кредита от МВФ в размере $1,3 млрд и вероятность его получения остаётся под вопросом - по прогнозам МВФ, в случае сохранения нынешней финансовой политики государственный долг страны вырастет до 96 % к 2026 году, в результате чего страна буквально окажется «на скользкой дорожке».



