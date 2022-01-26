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Байден допустил введение санкций против Путина в случае вторжения РФ в Украину
23:21 25.01.2022 |
Президент США Джо Байден готов рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций напрямую против президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 25 января. Отвечая в ходе брифинга на вопрос одной из журналисток, может ли он представить себе введение персональных санкций против Путина в случае российского вторжения, Байден ответил: "Да, - и продолжил: - я могу это себе представить".
Президент США подчеркнул, что возможное вторжение будет иметь огромные последствия во всем мире и снова предупредил Россию о жестких санкциях в случае нападения на соседнюю страну.
При этом американский президент указал, что у него "нет намерения" посылать американские войска в Украину.
Байден также сказал, что в ближайшей перспективе США могут перебросить в Восточную Европу 8500 американских военнослужащих, которые уже приведены в состояние боевой готовности.
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