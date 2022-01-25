В Великобритании рухнула зеленая генерация: за угольную платят по 5000 долларов за МВт*ч

Погода подкинула Великобритании очередную свинью. Из-за безветрия страна вынуждена включать угольные электростанции, чтобы покрывать пики спроса на электроэнергию. Каждый угольный мегаватт становится для британского правительства золотым - Лондон платит за него дороже 5000 долларов.

В Великобританию пришла безветренная погода, которая обрушила зеленую генерацию. Если, по данным GB Grid, часовая мощность ветряных электростанций еще 20 января достигала 11-13 ГВт, то вчера, 24 января, она падала и до 1 ГВт.

Из-за снижения мощности зеленой генерации в стране пришлось наращивать газовую и угольную. Часовая мощность последней вчера вырастала в три раза - до 3 ГВт. Такое произошло впервые за год. И заявки британского правительства на покрытие дефицита угольными электростанциями обходятся ему в рекордные средства.

«Великобритания платит удивительно высокие суммы, чтобы привлечь угольные электростанции. Самые дорогие расценки - 5,5 тыс. дол. за МВт-ч», - написал в Twitter колумнист Bloomberg Жавье Блас.

Как сообщало EADaily , в Германию также вернулась безветренная погода. Оптовая цена электроэнергии взлетела в два раза - до 300 евро за МВт-ч. А так как страна экспортирует ее, то стоимость электроэнергии выросла и в соседних странах.

«При нынешних технологиях даже тот скромный уровень, который есть (в среднем меньше 20%), уже создает огромные риски, - замечал EADaily заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. - Если бы прошлым летом, например, Великобритания имела 50% ветра в балансе, коллапс в энергетике был бы полный».