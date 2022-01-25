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Китай начал новую кампанию по очистке киберпространства
12:42 25.01.2022 |
Администрация киберпространства Китая (CAC), являющаяся основным органом регулирования интернета в стране, объявила о начале кампании «чистое киберпространство», которая продлится в течение месяца. За это время ведомство намерено усилить борьбу с оскорблениями в интернете, «хаосом» в группах поклонников знаменитостей и «поклонением деньгам».
Соответствующее заявление регулятора было опубликовано в аккаунте CAC в сети WeChat. Помимо прочего, в нём сказано, что в период празднования Китайского нового года, который в стране также называют Праздником весны, регулятор будет внимательно изучать контентные платформы и онлайн-рекламу. Цель кампании заключается в «устранении беспорядка в интернете, сдерживании нездоровой культуры», а также «создании здоровой, праздничной и гармоничной онлайн-среды для пользователей интернета, особенно несовершеннолетних, в период Праздника весны», говорится в заявлении CAC.
Китайские власти ужесточили регулирование сферы IT и некоторых других отраслевых направлений летом прошлого года. Примерно в этот же период началось подавление бурно развивающейся индустрии развлечений. Регулятор стал обращать больше внимания на поведение знаменитостей и участников фанатских сообществ, а также дал понять, что в будущем жёсткий надзор никуда не денется. Власти намерены более внимательно следить за распространением слухов в интернете, пресекать случаи оскорбления и запугивания, а также противостоять любому поведению пользователей, которое может расцениваться как демонстрация роскошного образа жизни и поощрение финансового богатства. Также будет пресекаться проведение «незаконных и аморальных» мероприятий знаменитостей в интернете.
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