Япония будет дотировать компании по продаже топлива

Правительство Японии впервые вводит систему дотаций из госбюджета оптовым компаниям по продаже нефтепродуктов для сдерживания цен на бензин и другие виды топлива. Об этом заявил министр экономики страны Коити Хагиуда, пишет angi.

Накануне вечером цена на бензин марки Regular, которая соответствует А-95, впервые с осени 2008 г. превысила отметку в ¥170 (около $1,5) за литр.

«Данная отметка считается критически важным пределом, по достижении которого власти должны предпринимать необходимые меры», - подчеркнул японский министр.

Система государственных дотаций вступит в силу с 27 января. Она будет распространяться не только на оптовые компании, осуществляющие продажу бензина, но и на оптовые компании, занимающиеся продажей дизтоплива, керосина и мазута.