Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США сократили срок лицензии российской группы ГАЗ из-за ситуации вокруг Украины
10:41 25.01.2022 |
Министерство финансов США сократило срок действия лицензии российской автомобилестроительной компании Группы ГАЗ сроком до 90 дней, говорится в заявлении американского ведомства.
Ранее срок действия лицензий для холдинга продлевали на год, срок текущей лицензии истекает 26 января.
Новое разрешение будет действовать до 27 апреля 2022 года.
"Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение будет зависеть от поведения России", - сообщил источник агентства Reuters.
Группа ГАЗ - российская автомобилестроительная компания, входит в актив российского олигарха Олега Дерипаски. Она выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. ГАЗ с апреля 2018 года находится под санкциями. Минфин США выдает такие лицензии находящимся под санкциями компаниям. Документ дает право работать с контрагентами и поставщиками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай начал новую кампанию по очистке киберпространства
|Япония будет дотировать компании по продаже топлива
|США сократили срок лицензии российской группы ГАЗ из-за ситуации вокруг Украины
|Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случае переброски в Европу
|Белорусские киберпартизаны атаковали компьютерную сеть Белорусской железной дороги
|Американские сенаторы обсуждают изменения в законопроект о санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины - СМИ
|США расширяют круг стран, с которыми координируют действия по Украине - Блинкен
Это интересно
|Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
|Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов