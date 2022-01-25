Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случае переброски в Европу

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если потребоваться направить их (в Европу - ИФ)", - сказал он на брифинге.
Кирби пояснил, что в общей сложности, речь идет "о примерно 8,5 тыс. военных".
Представитель Пентагона подчеркнул, что решения перебросить эти силы в Европу не принято. Военное командование лишь решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет нужно, быстро направиться в Европу. Кирби пояснил, что отправка сил в Европу будет возможна по запросу НАТО, "либо в других ситуациях".
Представитель Пентагона пояснил, что речь идет как о боевых подразделениях, так и о военных медиках, подразделениях, отвечающих за транспорт.