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Холодный душ для экономики. Глава МВФ предупредила о проблемах для некоторых стран
17:41 24.01.2022 |
Ужесточение денежно-кредитной политики в США может вызвать проблемы для стран с высоким уровнем долга, номинированного в долларах. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что повышение ставок ФРС может стать "холодным душем" для восстановления экономик некоторых стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Георгиева заявила на виртуальной панели Всемирного экономического форума, что Федеральная резервная система США, которая дала понять, что планирует начать повышение процентных ставок, "действует ответственно, потому что инфляция в Соединенных Штатах превращается в экономическую и социальную проблему"
Она сказала, что, по ее мнению, ФРС помнит о "деликатном балансировании между борьбой с инфляцией и защитой восстановления".
Георгиева также сказала, что не только центральные банки должны бороться с инфляцией, но и другие политики должны сыграть ключевую роль, в том числе путем повышения вакцинации, чтобы положить конец пандемии COVID-19.
Она также сказала, что инфляция является специфическим для страны явлением, которое усложняет ответные меры политики в 2022 году. "Поэтому у нас больше не может быть везде одна и та же политика. Она должна быть специфичной для страны. И это намного усложняет нашу работу", - сказала она.
"Прежде всего, мы должны признать важность борьбы с пандемией", - сказала она, отметив, что 86 стран мира не достигли цели по вакцинации не менее 40% своего населения к концу 2021 года.
Напомним, Международный валютный фонд заявил, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. МВФ заявил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют.
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