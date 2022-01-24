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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Турецкую журналистку арестовали за пословицу, в которой усмотрели оскорбление Эрдогана

17:37 24.01.2022 |

Мир

Известная журналистка Седеф Кабаш арестована по решению турецкого суда. Ее обвиняют в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кабаш была задержана в субботу в Стамбуле, дожидаться рассмотрения своего дела она будет в заключении.

Ее обвиняют в оскорблении Эрдогана из-за пословицы, которую она произнесла в прямом эфире телеканала Tele1, связанного с оппозицией.

В суде Кабаш отказалась признавать себя виновной. В случае обвинительного приговора ей грозит от года до четырех лет тюрьмы.

"Есть очень известная пословица, гласящая, что корона на голове делает человека мудрее. Но мы видим, что это не так, - сказала она. - Бык, попавший во дворец, не становится царем - это дворец превращается в хлев", - сказала она.

Позже она также повторила цитату у себя в "Твиттере".

Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун назвал ее выступление безответственным. "Так называемая журналистка нагло оскорбляет нашего президента на телеканале, единственная цель которого - распространять ненависть", - написал он в "Твиттере".

Редактор телеканала Мердан Янардаг осудил арест журналистки. "Неприемлемо хватать человека в два часо ночи из-за пословицы", - заявил он, назвав произошедшее попыткой запугать журналистов, СМИ и общество.

Эрдоган руководит Турцией уже 19 лет: он был премьер-министром с 2003 до 2014 года, а затем стал президентом. Следующие выборы президента Турции должны пройти в 2023 году.

Обвинения в оскорблении Эрдогана за последние несколько лет были предъявлены тысячам граждан. Только в 2020 году полиция расследовала более 30 тысяч таких дел, сообщает Рейтер.
 

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