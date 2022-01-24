В ПАСЕ обжаловали полномочия новой делегации России

На открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, которая началась в понедельник, 24 января, были обжалованы права новой делегации России. Права были оспорены на существенных и процедурных основаниях. С такой инициативой выступили литовский депутат Эмануэлис Зингерис из фракции "Европейской народной партии" и украинская депутат Евгения Кравчук из "Альянса либералов и демократов за Европу".

Обжалование "по существу" и по процедуре

Согласно процедурным правилам ПАСЕ, "существенными основаниями" для обжалования считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, находящимся "под ее юрисдикцией".

По мнению Эмануэлиса Зингериса, Россия не придерживается этих принципов, потому что последние выборы в Госдуму, состоявшиеся в сентябре 2021 года, "не были ни справедливыми, ни свободными". Кроме того, "Россия не выполнила ряд резолюций ПАСЕ", касающихся оккупации части территорий Грузии и Украины. "В России был ликвидирован правозащитный Центр "Мемориал", отравлен оппозиционер Навальный, не выполняются решения Европейского суда по правам человека, - таким образом я оспариваю полномочия российской делегации на существенных основаниях", - заявил Зингерис.

Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что ассамблея не может ратифицировать полномочия России из-за нарушения процедурных требований к формированию состава новой делегации. Она обосновала это тем, что во время парламентских выборов в России "голосование за кандидатуры депутатов проходило на территории аннексированного Крыма". "Венецианская комиссия заявляла, что эти округа не могут участвовать в выборах. Проведение выборов в Крыму незаконно", - напомнила Кравчук.

Слово за комитетом ПАСЕ

Обе инициативы поддержали почти 50 депутатов из более чем пяти стран. Согласно правилам процедуры ПАСЕ этого достаточно для того, чтобы права национальной делегации были обжалованы. Теперь вопрос передан в соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями по поводу полномочий России: ратифицировать, не ратифицировать или ратифицировать с ограничениями. Эта резолюция будет вынесена на голосование в среду, 26 января. До этого времени депутаты Госдумы могут участвовать в работе сессии без каких-либо ограничений. В среду ассамблея также рассмотрит резолюцию "Отравление Алексея Навального".

Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 24 по 28 января в гибридном формате, предусматривающем как личное, так и виртуальное участие. Через новую вспышку COVID секретариат ПАСЕ рекомендовал национальным делегациям физически направить на сессию только депутатов, являющихся докладчиками, главами комитетов и политических групп. Российская делегация принимает участие в сессии дистанционно.