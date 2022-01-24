Финансовые новости
- |
- 24.01.22
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ
16:49 24.01.2022 |
Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Кокса.
Как сообщает "Европейская правда", за Кокса отдали голоса 164 делегата.
Руководитель постоянной делегации Верховной рады Мария Мезенцева, выдвинутая альтернативным кандидатом, получила 80 голосов.
Тини Кокс - нидерландский парламентарий, лидер группы крайнелевых, в которую входят европейские коммунисты и подобные политические силы.
Кокса считают открытым агентом Кремля и эффективным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в Ассамблее, благодаря чему российская делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.
Тини Кокс заменит на посту предыдущего президента Ассамблеи Рика Дамса.
Ранее ЕС прогнозировало, что председательство Кокса станет непростым периодом для украинской делегации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
|Кандидат Мураев: Как Британия и США побуждают Зеленского к чисткам пророссийских сил
|У «Евросолидарности» возросла поддержка до 18,9%, у «Слуги народа» снизилась до 13,7% - исследование КМИС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ищут источники газа для Европы на случай вторжения России в Украину, - FT
|Холодный душ для экономики. Глава МВФ предупредила о проблемах для некоторых стран
|Турецкую журналистку арестовали за пословицу, в которой усмотрели оскорбление Эрдогана
|В ПАСЕ обжаловали полномочия новой делегации России
|Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ
|В ЕС газовый кризис ускорит переход к чистой энергетике
Это интересно
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки