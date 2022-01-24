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КНР собирается запустить модифицированную ракету в космос в первом квартале 2022 г
13:41 24.01.2022 |
Китай планирует осуществить запуск новой версии ракеты-носителя "Чанчжэн-8" в период с января по март 2022 года, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) в пятницу.
"Ракета-носитель "Чанчжэн-8" в новой конфигурации совершит свой первый полёт в первом квартале этого года", - говорится в сообщении CASC.
Там отметили, что для испытания ракеты в новой конфигурации с неё были сняты два ускорителя.
Ракета была разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT), дочерним предприятием CASC. По информации Национального космического управления КНР, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой около 4,5 тонны.
Планируется, что первая ступень двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-8" в будущем станет многоразовой благодаря технологии управления ракетной тягой, схожей с той, что используется при посадке на плавучую платформу первой ступени ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9.
Первый полёт "Чанчжэн-8" был осуществлён 22 декабря 2020 года со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань. Тогда на солнечно-синхронную орбиту были выведена диверсифицированная полезная нагрузка, в том числе первый спутник, использующий технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.
Всего, по информации корпорации, в 2022 году Китай планирует провести более 40 запусков в космос.
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