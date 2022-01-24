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В ОАЭ перехвачены две ракеты, выпущенные по Абу-Даби
13:24 24.01.2022 |
Министерство обороны ОАЭ сообщило в понедельник о том, что йеменские повстанцы-хуситы выпустили по Абу-Даби две баллистические ракеты, они были перехвачены, информирует CNN.
"Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов. В результате атаки жертв нет, обломки уничтоженных ракет упали в различных районах эмирата Абу-Даби", - цитирует CNN заявление Минобороны ОАЭ.
В министерстве отметили, что ОАЭ "всегда готовы противостоять любым угрозам и принимают все необходимые меры для защиты государства от любых атак".
Из-за инцидента было задержано прибытие нескольких самолетов в международный аэропорт Абу-Даби.
На прошлой неделе после предыдущей атаки хуситов в ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения.
Неделю назад три человека погибли и шестеро получили ранения в результате атаки йеменских повстанцев на объекты в ОАЭ. По информации полиции ОАЭ, в результате нападения произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.
В арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии впоследствии объявили, что в ответ на удары йеменских хуситов по ОАЭ начинают круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена Сану.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
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