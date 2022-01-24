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Давосский экономический форум в мае пройдет офлайн
11:39 24.01.2022 |
Организаторы Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе заявили, что мероприятие, на котором физически будут присутствовать участники, состоится 22-26 мая этого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщается в пресс-релизе WEF.
«После всех онлайн-встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны снова собраться лично. Нам нужно создать атмосферу доверия, которая действительно нужна для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся», - сказал профессор Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума.
Отмечается, что WEF продолжит тесную коммуникацию с правительством Швейцарии по поводу эпидемиологической ситуации в стране.
Сам форум состоится, если будут созданы все необходимые условия для обеспечения здоровья и безопасности участников и принимающей общины.
Как сообщал Укринформ, Всемирный экономический форум (WEF) в швейцарском Давосе - ежегодное место встречи мировой политической и бизнес-элиты. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году форум прошел в онлайн-формате.
В конце декабря прошлого года стало известно, что WEF-2022, который должен был состояться 17-21 января 2022 года в швейцарском Давосе в очном формате, перенесли из-за ситуации со штаммом коронавируса Омикрон. Но он проходит на этой неделе, 17-21 января, в виртуальном формате.
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