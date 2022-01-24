Йеллен позитивно оценивает ситуацию в экономике США, видит возможность ослабления инфляции

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существенном улучшении ситуации в американской экономике, в том числе, на рынке труда, отметив при этом, что высокая инфляция в стране, хотя и вызывает опасения, вероятно, является временной.

"В соответствии с большинством традиционных параметров темпы роста нашей экономики превзошли даже самые оптимистичные ожидания. Это связано в значительной мере с быстрой вакцинацией населения и оказанием существенной поддержки нашим семьям, бизнесу, а также региональным и местным органам власти", - заявила она в ходе онлайн-сессии, прошедшей в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Экономический рост был быстрым, и он продолжается. Мы ожидаем, что ВВП США увеличился на 5,3% в 2021 году", - отметила Йеллен.

Она добавила также, что последние прогнозы для американской экономики предполагают рост ВВП на 3,3% в 2022 году.

"Ковидные ограничения и проблемы в цепочках поставок, вероятно, не подорвут экономический рост", - сказала Йеллен.

В своем выступлении она отметила, что более 6 млн рабочих мест были созданы в экономике США в прошлом году, и безработица в стране вновь опустилась ниже 4%.

"Инфляция в США действительно вызывает опасения, поскольку она ускорилась до уровней, которых мы не видели с 80-х гг., - заявила Йеллен. - Я полагаю, что существенное изменение структуры расходов от услуг в пользу товаров внесло свой вклад в чрезмерное ускорение инфляции. Кроме того, проблемы в цепочках поставок подталкивают цены вверх и ограничивают производство автомобилей и других товаров".

Тем не менее, по ее словам, большинство профессиональных прогнозистов считает, что инфляция существенно ослабнет в следующем году.

"Частично это мнение связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит реагировать на ценовое давление, выполняя свой мандат. И президент США Джо Байден заявлял много раз, что его администрация продолжает искать возможности для смягчения ценового давления за счет некоторых мер, например, решения проблемы перегруженности портов и увеличения доступности рабочей силы", - отметила Йеллен.

"Однако даже при том, что мы продолжаем искать решения проблемы роста потребительских цен, восстановление экономики США будет сталкиваться с существенными рисками до тех пор, пока мы решительно не оставим позади пандемию COVID-19", - заявила она.