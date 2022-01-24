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Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма Капитолия
08:53 24.01.2022 |
Специальный комитет Сената США по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года вызвал для дачи показаний двух ультраправых активистов Николаса Фуэнтеса и Патрика Кейси. Последние получали финансирование в биткоине, согласно Chainalysis.
«Специальный комитет ищет факты о планировании, координации и финансировании событий, которые предшествовали насильственному посягательству на демократию. Считаем, что лица, которых мы вызвали в суд, обладают информацией, имеющей отношение к этим вопросам. Ожидаем, что они будут сотрудничать с нами», - заявил председатель комитета Бенни Томпсон.
6 января сторонники Трампа прорвались в Капитолий, где Конгресс утверждал результаты президентских выборов.
По данным Chainalysis, за месяц до беспорядков неизвестный французский блогер перевел участникам штурма 28,15 ВТС. Больше всего (13,5 ВТС) получил Фуэнтес - во время протестов он выступал на прилегающей к Капитолию территории, заявили аналитики.
В повестке Фуэнтеса содержится прямая ссылка на это пожертвование:
«Менее чем за месяц до нападения на Капитолий вы, как сообщается, получили крупное пожертвование на сумму свыше $250 000 в биткоине. ФБР тщательно проверяет этот перевод на предмет того, были ли деньги связаны с инцидентом или иным образом использованы для финансирования незаконной деятельности».
Схожая формулировка содержится в повестке Кейси.
Напомним, в феврале 2021 года представители Конгресс США потребовали от основателя Tron Джастина Сана объяснений касательно модерации контента на стриминговой платформе DLive. По мнению законодателей, сервис использовался для распространения экстремистской информации.
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