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Белый дом отрицает, что канцлер Германии отклонил приглашение Байдена
08:19 24.01.2022 |
Белый дом опроверг сообщение СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил сделанное в последнюю минуту приглашение президента США Джо Байдена на встречу в Вашингтоне.
Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".
"Это сообщение является ложным. Этого не происходило - это полностью выдумано", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.
Немецкое издания Spiegel в пятницу сообщило, что Шольц отклонил запоздалое приглашение Байдена приехать в Белый дом и обсудить текущую напряженность на украинско-российской границе.
Уотсон отметил, что Шольц должен посетить Белый дом в следующем месяце: "Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в Соединенных Штатах в феврале".
В пятницу представитель правительства Германии отказался комментировать информацию Spiegel. Отвечая на вопрос о возможном визите в Вашингтон в феврале, пресс-секретарь сказала, что может комментировать только согласованные визиты.
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