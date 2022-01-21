Финансовые новости
- |
- 21.01.22
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Лондон может послать сотни солдат в страны Балтии и Польшу
13:16 21.01.2022 |
В связи с присутствием российских войск вблизи границы с Украиной правительство Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительно сотен военнослужащих в страны Балтии и Польшу. Об этом в пятницу, 21 января, пишет газета The Times, опираясь на информацию осведомленного собеседника в британском министерстве обороны и поясняя, что этот шаг направлен на сдерживание России.
В настоящее время 830 британских военных размещены в Эстонии и еще 140 - в Польше в рамках миссии НАТО. Если же союзники НАТО в Восточной Европе столкнутся с увеличением присутствия российских войск на своей границе, то там оперативно могут быть размещены дополнительные подразделения, цитирует издание слова источника.
По данным The Times, в Украине сейчас с учебной миссией находятся порядка 100 британских солдат. Еще около 30 были недавно направлены, чтобы научить украинских солдат пользоваться противотанковыми ракетами, которые Лондон направил Киеву.
Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня
Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла президента России Владимира Путина от совершения "огромной стратегической ошибки". "Кремль не усвоил уроков истории. Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - заявила она в ходе визита в австралийский Сидней.
21 января в Женеве проходят переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. Запад угрожает России беспрецедентными санкциями на случай нового вторжения российских войск в Украину.
За последнюю неделю состоялась уже целая серия международных встреч по Украине, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Россия стянула к границе Украины до ста тысяч военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия этой страны в свой состав. Североатлантический альянс называет эти требования неприемлемыми, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми для приема новых членов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве завершились, встреча продлилась меньше запланированного
|Правительство Нидерландов открыто к поставкам оборонного оружия в Украину
|Канцлер Германии отклонил приглашение Байдена встретиться и обсудить Украину – СМИ
|Байден уточнил свое заявление по Украине: любое пересечение границы Россией будет вторжением
|Лондон может послать сотни солдат в страны Балтии и Польшу
|Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола
Это интересно
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
|Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine