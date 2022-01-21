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Иран проведет совместные с Россией и Китаем маневры в Индийском океане
08:41 21.01.2022 |
Совместные военные учения Ирана, России и Китая начнутся в Индийском океане в пятницу, 21 января. По сведениям официального Тегерана, в маневрах будут задействованы 11 подразделений Военно-морских сил Ирана, три подразделения ВМС России и два - от китайской стороны. Военнослужащие среди прочего отработают освобождение захваченного пиратами судна. Тройка стран уже проводила подобные учения в Оманском заливе и Индийском океане в конце 2019 года.
Между тем Россия объявила масштабную серию учений в зонах ответственности всех флотов ВМФ РФ. Маневры пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сообщили в российском Минобороны. Ожидается, что в мероприятиях будут задействованы более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов и около 10 000 военнослужащих.
Ухудшение отношений России и стран Запада
В последние месяцы напряженность в отношениях между странами Запада и Россией значительно возросла. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.
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