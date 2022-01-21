В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против ближайшего окружения Путина

Член Палаты представителей США республиканец Джим Бэнкс внес законопроект о санкциях против высокопоставленных россиян из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. На сайте Конгресса США документ еще не появился, но в четверг, 20 января, его опубликовала американская газета The Washington Post. Соавторами законопроекта выступили 38 конгрессменов.

Они предлагают объявить РФ "государством - спонсором терроризма" и признать поддерживаемые Россией вооруженные формирования в Донбассе, иностранной террористической организацией. Кроме того, документ предусматривает санкции против газопровода "Северный поток - 2". Речь идет о штрафных мерах в отношении компаний, связанных с планированием, строительством и техобслуживанием газопровода. Законодательная инициатива также включает санкции против российского госдолга и запрет соответствующих операций для иностранцев.

В списке - 35 россиян

Одновременно авторы законопроекта предлагают ввести штрафные меры в отношении 35 приближенных российского президента Владимира Путина, представителей государственной власти и бизнесменах, которые числились в предложенном командой Алексея Навального год назад списке.

В числе прочих речь идет об олигархах Романе Абрамовиче, Алишере Усманове, Олеге Дерипаске, Геннадии Тимченко, заместителе президента ВТБ, сыне директора ФСБ Денисе Бортникове, главе "Газпрома" Алексее Миллере, директоре "Роснефти" Игоре Сечине, главе ВТБ Андрее Костине и главе ВЭБ Игоре Шувалове.

Кроме того, санкции могут быть введены против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главы ФСБ Александра Бортникова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы администрации президента Антона Вайно, его первого заместителя Сергея Кириенко, главы ЦИК Эллы Памфиловой и директора Росгвардии Виктора Золотова.

В списке также числятся гендиректор Первого канала Константин Эрнст, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. The Washington Post отмечает, что авторы документа предлагают ввести новые санкции до возможного вторжения РФ в Украину и не дожидаться его осуществления.

Байден пригрозил Кремлю катастрофическими санкциями

Накануне президент США Джо Байден пригрозил России катастрофическими санкциями в случае нового вторжения в Украину. "Россия будет привлечена к ответственности в случае вторжения", и масштаб ответа зависит от того, что "она сделает", подчеркнул Байден. Такие действия Москвы будут "самым значимым по своим последствиям глобальным событием" со времен Второй мировой войны, указал он.

Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и требует от США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", настаивая на сокращении американских войск и вооружений в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо на имя президента США Байдена список из 35 россиян, "играющих ключевую роль в пособничестве Путину", призвав лишить их доступа к американским финансовым учреждениям и запретить въезд в США. Данные санкции будут гораздо более эффективными, чем предыдущие меры США и их союзников, направленные на сдерживание действий Кремля, заявили соратники Навального. Аналогичный список также был направлен ЕС.