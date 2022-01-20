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НАТО проведет крупнейшие учения за Полярным кругом
16:51 20.01.2022 |
Североатлантический альянс проведет в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом.
Об этом сообщила в Twitter Миссия США при НАТО, пишет "Европейская правда".
"Наибольшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.
В учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран НАТО. В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.
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