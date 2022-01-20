США разрешили странам Балтии поставлять американское оружие Украине

Соединенные Штаты разрешили странам Балтии и Великобритании поставлять Украине вооружения, приобретенные в США. Госдепартамент США в четверг, 20 января, подтвердил, что Эстония, Литва и Латвия, а также Великобритания получили разрешения на поставку Киеву американских вооружений из собственных запасов. О каких именно видах оружия идет речь, не уточняется.

Агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что Эстония, по всей видимости, передаст Украине противотанковые переносные ракетные комплексы Javelin, а Литва - переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей.

Американские правила экспортного контроля предписывают государствам получать разрешения у Госдепа, прежде чем поставлять приобретенное у США оружие третьим странам.

Угроза вооруженного конфликта

Россия стянула к границе с Украиной более ста тысяч военнослужащих. Западные страны уже многие недели опасаются вторжения России в Украину, однако Москва отвергает наличие у нее таких планов.

В рамках усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 января встречается в Берлине с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом и замглавы британского МИДа Джеймсом Клеверли. На вторую половину дня запланированы переговоры Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

21 января Энтони Блинкен встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.