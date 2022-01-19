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Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
13:44 19.01.2022 |
Власти США инициировали проверку облачного подразделения китайского интернет-гиганта Alibaba Group с тем, чтобы выяснить, представляет ли облачный сервис угрозу национальной безопасности страны, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
В рамках проверки власти намерены выяснить, как компания хранит данные клиентов из США, включая личную информацию и интеллектуальную собственность, а также имеет ли доступ китайское правительство к этим сведениям. Обеспокоенность американского правительства также вызывает возможность Пекина ограничить доступ пользователей из США к их данным, говорят собеседники агентства.
Как отмечается, американские регуляторы могут заставить компанию принять меры для уменьшения рисков, связанных с использованием облачного сервиса, или вовсе запретить его в США.
По информации источников, обеспокоенность по поводу облака Alibaba высказывала еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа, но официальная проверка была инициирована только в январе 2021 года.
В Министерстве торгови США отказались комментировать ситуацию. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters о комментарии. Представители Alibaba также воздержались от комментариев.
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