Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba

Власти США инициировали проверку облачного подразделения китайского интернет-гиганта Alibaba Group с тем, чтобы выяснить, представляет ли облачный сервис угрозу национальной безопасности страны, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В рамках проверки власти намерены выяснить, как компания хранит данные клиентов из США, включая личную информацию и интеллектуальную собственность, а также имеет ли доступ китайское правительство к этим сведениям. Обеспокоенность американского правительства также вызывает возможность Пекина ограничить доступ пользователей из США к их данным, говорят собеседники агентства.

Как отмечается, американские регуляторы могут заставить компанию принять меры для уменьшения рисков, связанных с использованием облачного сервиса, или вовсе запретить его в США.

По информации источников, обеспокоенность по поводу облака Alibaba высказывала еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа, но официальная проверка была инициирована только в январе 2021 года.

В Министерстве торгови США отказались комментировать ситуацию. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters о комментарии. Представители Alibaba также воздержались от комментариев.