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Блинкен: безнаказанность России в Украине приведет к подрыву демократии по всему миру
10:04 19.01.2022 |
Безнаказанность России в её агрессии против Украины развяжет руки другим автократиям по всему миру и станет рецептом подрыва демократии, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость - вы слышали эту формулу много раз", - отметил Блинкен в подкасте Save America, отвечая на вопрос, почему США уделяют так много внимания событиям в Украине.
В то же время, объяснил он, значение происходящего "гораздо больше, чем Украина".
"Потому что то, что происходит, - это одна страна, Россия, которая своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство", - указал Блинкен.
Россия, подчеркнул он, считает, что это нормально - иметь сферы влияния, в которых она может подчинять своей воле другие страны.
"Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры - и это касается не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии", - сказал Блинкен.
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