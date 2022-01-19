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Верхняя палата парламента Британии признала мизогинию преступлением на почве ненависти
09:41 19.01.2022 |
Палата лордов Великобритании проголосовала в понедельник за признание мизогинии преступлением на почве ненависти в Англии и Уэльсе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico.
Признание женоненавистничества преступлением на почве ненависти было принято палатой 242 голосами против 185. Законопроект теперь вернется в Палату общин, чтобы ее депутаты могли высказать свое мнение.
Это голосование стало поражением для премьера Бориса Джонсона, который отклонил предложение объявить женоненавистничество преступлением на почве ненависти еще в октябре 2021 года, заявив, что полиция должна сосредоточиться на "очень реальных преступлениях".
Как только мизогиния станет преступлением на почве ненависти, у судей появится возможность налагать более строгие наказания, если будет доказано, что мотив - предубеждение против женщин.
Полиция также должна будет регистрировать, были ли преступления мотивированы ненавистью к полу или гендеру человека.
Британские лейбористы уже давно требуют, чтобы министры признали мизогинию преступлением на почве ненависти. Теневой министр юстиции Дэвид Лемми заявил в прошлом году, что правительство должно сотрудничать с лейбористами, чтобы преодолеть кризис насилия в отношении женщин, который заставляет женщин по всей стране жить в страхе.
В октябре министр юстиции Доминик Рааб заявил, что женоненавистничество не должно быть конкретным преступлением, а вместо этого следует сосредоточиться на обеспечении выполнения законов, которые уже действуют.
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