Американские регуляторы стремятся ужесточить правила слияния компаний

Председатель FTC Лина Хан

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и антимонопольный отдел Министерства юстиции начали процесс пересмотра правил слияния компаний, что свидетельствует о намерении регуляторов более жёстко контролировать проведение крупных сделок такого рода в будущем. На данном этапе они просят общественность высказать своё мнение относительно вариантов «модернизации антимонопольного законодательства в отношении слияний».

Упоминаемая деятельность американских регуляторов свидетельствует о том, что в будущем крупные сделки по слиянию, особенно касающиеся технологических компаний, которые уже стали объектом повышенного внимания за последние годы, будут рассматриваться ещё более тщательно. Сделка по покупке Microsoft компании Activision Blizzard за $68,7 млрд, о которой было объявлено ранее на этой неделе, может стать первым подобным примером, учитывая масштаб слияния и отрасль.

Согласно имеющимся данным, регуляторы «особенно заинтересованы» в получении информации касательно случаев, в которых действующие в настоящее время правила слияния компаний «могут недооценивать или игнорировать» важные аспекты конкуренции, такие как влияние на рынок труда, инновации и качество. Растущий контингент антимонопольных ведомств во главе с председателем FTC Линой Хан (Lina Khan) считают, что для обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства на цифровых рынках требуется подход, отличный от традиционного, используемого при проведении оценки сделок и конкурентного поведения. Отчасти это обусловлено тем, что IT-компании могут использовать данные и сетевые технологии для укрепления своей власти и ущемления конкурентов, даже если для потребителей стоимость товаров и услуг не изменится или будет снижена.

Регуляторы уже приступили к более тщательному изучению недавних крупных сделок в технологическом секторе. По данным источника, Министерство юстиции США продолжает изучать сделку по покупке Google компании Fitbit даже после её закрытия. Регулятор также запросил дополнительную информацию о сделке по слиянию Salesforce и Slack до того, как она была завершена в 2021 году. Вместе с этим продолжается судебный процесс FTC против Meta Platforms (в прошлом Facebook), в рамках которого регулятор утверждает о незаконности покупки IT-гигантом сервисов Instagram и WhatsApp.