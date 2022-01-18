Мировой товарооборот в ноябре снизился - WSJ

Глобальные торговые потоки несколько снизились в ноябре 2021 года.

Индикатор мирового товарооборота, разработанный The Wall Street Journal, уменьшился почти на 0,8% относительно предыдущего месяца с учетом сезонной корректировки. В октябре он вырос на 2,7%.

После стабильного повышения в первом полугодии прошлого года на фоне восстановления мировой экономики в дальнейшем индикатор торговли то снижался, то поднимался. Потребительский спрос усилился на многих крупнейших рынках мира. В то же время предприятия жалуются на трудности с получением сырья и компонентов, необходимых для производства продукции. При этом ключевые транспортные артерии работают с более длительными задержками поставок, чем это было до начала пандемии.

Подъем индикатора мирового товарооборота в ноябре составил 16,8% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это говорит о том, насколько сильным был спад в мировой торговле в начале пандемии, пока бизнес приспосабливался к введенным из-за COVID-19 ограничениям.

Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран шести регионов мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО). Для учета остальных государств WSJ применяет коэффициенты масштабирования, исходя из размера доли каждого региона.