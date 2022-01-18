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Столтенберг пригласил страны НАТО и Россию на серию заседаний
17:50 18.01.2022 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей России и 30 стран - членов Североатлантического альянса провести новые заседания. Союзники готовы представить письменные предложения в рамках Совета НАТО - Россия и работать над достижением конструктивных результатов, заявил Столтенберг во вторник, 18 января, на пресс-конференции по окончании встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине.
В частности, в ходе этих встреч речь может пойти о сокращении рисков военной активности, достижении большей прозрачности в оборонной сфере и усовершенствовании каналов общения, указал Столтенберг. Он добавил, что уже пригласил всех членов Совета НАТО - Россия на "серию заседаний".
Глава НАТО также призвал Москву начать серьезный диалог о снижении угроз от ядерного оружия и ракетных систем и подчеркнул, что его организация не готова идти на компромисс в вопросах дальнейшего расширения и размещения оборонной инфраструктуры в Восточной Европе.
Шольц не исключает санкций против СП-2
В свою очередь немецкий канцлер не исключил, что в случае вторжения России в Украину могут быть приняты санкции в отношении построенного, но до сих пор не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). США и Германия согласовали план действий на этот счет, указал Олаф Шольц после переговоров со Столтенбергом.
Он напомнил, что соглашение с Вашингтоном об урегулировании конфликта вокруг СП-2 включает пункт, согласно которому Украина должна остаться транзитной страной для российского газа, поставляемого в Западную Европу. "Это в числе прочего предполагает высокие издержки" в случае военной агрессии против Украины, заявил Шольц, отвечая на вопрос о СП-2 и эскалации конфликта с Россией.
Заседание Совета НАТО - Россия не принесло результатов
12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. Во время четырехчасовой встречи сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе. Москва назвала "безуспешными" эту и другие встречи, прошедшие на минувшей неделе в Женеве и Вене, тем самым растет риск эскалации конфликта вокруг Украины.
В конце 2021 года появились данные о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. В конце декабря она выступила с призывом предоставить "гарантии безопасности" в адрес США и НАТО, потребовав сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.
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