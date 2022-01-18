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Беднейшие страны столкнутся с ростом выплат по долгам в 2022 году – Всемирный банк
17:45 18.01.2022 |
В 2022 году страны с низким уровнем доходов столкнутся с резким увеличением выплат по долгам на $11 млрд после того, как многие из них в период пандемии занимали деньги на рынках капитала, вместо того, чтобы брать деньги у международных организаций, предупредил Всемирный банк в экономических прогнозах, опубликованных на прошлой неделе, сообщает Financial Times.
Аналитики Всемирного банка называют Шри-Ланку главным кандидатом на государственный дефолт. После нее по уровню риска возникновения дефолта идут Гана, Сальвадор и Гондурас.
По информации Всемирного банка, в общем 74 страны с низким уровнем доходов должны выплатить $35 млрд. Это почти вполовину или на 45% больше, чем они отдали долгов в 2020 году.
Отмечается, что эти данные отражают также рост стоимости рефинансирования существующих займов и возобновление выплат по долгам, которые были приостановлены после начала пандемии.
Около 60% всех стран с низким уровнем дохода нуждаются в реструктуризации своих долгов или рискуют оказаться в новых долговых кризисах, предупредил Всемирный банк.
Согласно данным Института международных финансов, ассоциации финансовой индустрии, правительства и компаний в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно выпускали облигации на сумму около $300 млрд в 2020 и 2021 годах, что более чем на треть превышает уровень до пандемии.
Инициатива по приостановке обслуживания долга, запущенная группой G20 в апреле 2020 года, были направлена на отсрочку около $20 млрд, которые 73 страны должны двусторонним кредиторам в период с мая по декабрь 2020 года.
Но, несмотря на его продление до конца 2021 года, всего 42 страны получили помощь на общую сумму $12,7 млрд, сообщает Всемирный банк.Теперь страны должны возобновить выплаты в 2022 году и начать признавать долги, которые были приостановлены в соответствии со схемой.
При этом стоимость кредита растет, отметили аналитики. В первые два года пандемии снижение процентных ставок крупными центральными банками сделало займы для правительств относительно дешевыми. Но с ростом ожиданий инвесторов в отношении ужесточения мировых монетарных условий в этом году рефинансирование существующих долгов становится все дороже.
Сообщается, что развивающиеся страны во главе с Бразилией и Россией уже несколько месяцев агрессивно повышают ставки, чтобы бороться с ростом инфляции. Но во многих странах процентные ставки все еще ниже темпов роста цен.
"Доступ к рынку - это прекрасно, когда есть дешевые деньги, но ситуация меняется, поскольку условия ужесточаются", - сказал Айхан Косе, глава отдела экономического прогнозирования Всемирного банка.
Ребека Гринспан, генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию заявила, что проблемные долги нарастают, а фискальная система развивающегося мира будет продолжать сокращаться. Текущие проблемы с долгами могут откинуть большинство стран в развитии на целые десятилетия, предполагают в Всемирном банке.
В то же время, единственным выходом могут стать лишь переговоры со странами-кредиторами о смягчении условий, а затем стоит начинать такие же переговоры с частными кредиторами.
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