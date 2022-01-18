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КНДР заявила о запуске двух тактических управляемых ракет
08:40 18.01.2022 |
Северная Корея заявила, что в ходе ракетных испытаний в понедельник, 17 января, запустила две тактические управляемые ракеты. Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило во вторник, 18 января, что "две тактические управляемые ракеты", выпущенные на западе страны, "точно поразили островную цель" в море к востоку от Корейского полуострова.
Накануне об очередных, уже четвертых с начала года ракетных испытаниях в КНДР сообщили Южная Корея и Япония. Только в пятницу, 14 января, Северная Корея осуществила запуск двух управляемых ракет с поезда, а 5 и 11 января северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых ракет. Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, и обладают маневренностью в полете, что затрудняет их обнаружение и перехват обычными средствами противовоздушной обороны.
В ответ на последние испытания Вашингтон призвал Северную Корею "прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность". В телефонном разговоре с официальными лицами Южной Кореи и Японии спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков и призвал Пхеньян вернуться к диалогу "без предварительных условий", сообщил Государственный департамент США.
Соединенные Штаты 12 января ввели санкции против пяти северокорейцев, отвечающих за поставку материалов для ракетной и ядерной программ КНДР. Северная Корея уже многие годы находится под международными санкциями из-за разработки ракет и ядерного оружия.
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