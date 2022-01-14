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Информация об агентстве
Сеул сообщил о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда
10:44 14.01.2022 |
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило сеульское агентство Yonhap, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Какое расстояние преодолел снаряд и идет ли в данном случае речь о новом испытании баллистической ракеты, пока не ясно. Резолюции ООН запрещают Пхеньяну испытывать ракеты, которые могут нести ядерную боеголовку.
В свою очередь министерство обороны Японии отметило, что снаряд уже упал в Японском море за пределами особой экономической зоны. Эксперты ведомства собирают дальнейшую информацию.
Ракетные испытания КНДР в 2022 году
В последний раз Северная Корея провела ракетные испытания 11 января. По сведениям Пхеньяна, во время этих тестов был произведен запуск гиперзвуковой ракеты. По крайней мере один неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья КНДР выпустила и 5 января. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это могла быть баллистическая ракета.
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