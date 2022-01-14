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Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока - 2»
08:24 14.01.2022 |
Сенат США вечером в четверг, 13 января, отклонил законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", предложенный республиканцем из штата Техас Тедом Крузом. Во время голосования документ не получил требуемого для его принятия большинства голосов сенаторов - как минимум 60 из 100.
Инициатива Круза предусматривала введение ограничений против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, в том числе компании-оператора Nord Stream 2 AG, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней с момента принятия закона. В администрации президента США Джо Байдена ранее высказывали опасения, что такие санкции привели бы к ухудшению отношений между Вашингтоном и Берлином.
В свою очередь группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом 12 января внесла альтернативный проект ограничительных мер - "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года", которые, согласно американским СМИ, уже получили одобрение в Белом доме. В их числе - заморозка американских активов президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу. Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к "агрессии против Украины".
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