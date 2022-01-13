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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Приговор пыточной системе Башара Асада вынесут в Кобленце

09:01 13.01.2022 |

Мир

 

Приговор, который вынесет в Кобленце в четверг, 13 декабря, верховный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц, войдет в историю мировой юриспруденции как итог первого процесса по делу высокопоставленного представителя пыточной системы сирийского диктатора Башара Асада.

Позиции обвинения и защиты

Главный обвиняемый - бывший полковник спецслужб Сирии 58-летний Анвар Р. Его обвиняют в причастности к 4000 случаям пыток, 30 убийствам и трем эпизодам сексуального насилия. Федеральная прокуратура Германии потребовала для него пожизненного заключения и признания "особой тяжести вины", что фактически означает невозможность выйти на свободу. Адвокаты призывают оправдать подзащитного. Анвар Р., утверждают они, опасался за свою жизнь и жизнь членов семьи, находился под огромным давлением и не был свободен в своих решениях.

Сам экс-полковник свою вину не признает. Хотя и не отрицает пытки и смерти противников Асада в секретной тюрьме Аль-Хатиб в пригороде Дамаска, которая принадлежала "департаменту 251", отвечающему за безопасность сирийской столицы. Анвар Р. руководил в нем отделом расследований, но, по его словам, никогда лично не применял пытки и не отдавал таких приказов.

Однако это мало что меняет. Как заявил DW в кулуарах процесса адвокат Фриц Штрайф (Fritz Streiff), специализирующийся на защите прав человека, "чем выше человек поднимается в иерархии, тем опосредованно его участие в преступлениях". Поэтому в заявлении немецкой прокуратуры было указано, что "вклад Анвара Р. в преступления, в которых его обвиняют, обусловлен его положением в иерархии департамента 251".

Полковник, перебежчик, подсудимый

Анвар Р. за свои 58 лет успел стать офицером спецслужб, перебежчиком и активным членом сирийской оппозиции. До начала массовых протестов в Сирии он не испытывал никаких моральных проблем, связанных с местом и ролью в системе власти Асада. После окончания юридического факультета университета работал в полиции, в 1995 году перешел в службу общей разведки, где быстро сделал карьеру. Не позднее января 2011 года Анвар Р. служил в звании полковника, имел собственный кабинет в тюрьме Аль-Хатиб, пользовался служебным автомобилем и руководил примерно тремя десятками подчиненных.

По показаниям свидетелей (в ходе процесса были опрошены более 60 человек, среди них - пережившие пытки), с начала гражданской войны в Сирии тюрьма Аль-Хатиб превратилась в место невообразимого ужаса. По их словам, Аль-Хатиб, отличавшаяся нечеловеческими условиями содержания заключенных, была наполнена криками замученных людей, которые не знали, смогут ли они когда-нибудь выйти из этого ада живыми. Даже просто содержание под стражей в таких условиях равносильно пытке, заявила рассматривающая дело судья Анне Кербер (Anne Kerber).

Анвар Р. утверждает, что после начала протестов внутренне отрекся от режима. Причиной стало якобы то, что спецслужбы, вместо того чтобы заниматься сбором информации, превратились в инструмент запугивания. Подсудимый заверяет, что даже старался помогать заключенным, насколько это было в его - как он подчеркивает, весьма ограниченных - силах. Начальство перестало ему доверять. В декабре 2012 года Анвар Р. дезертировал, бежав вместе с семьей в Иорданию. Там он примкнул к сирийской оппозиции и даже принимал участие во второй мирной конференции по Сирии в Женеве в 2014 году. В 2015 году он и его семья получили убежище в Германии.

В августе 2017 года Анвара Р. допросили в полиции Штутгарта как свидетеля по делу сирийца, подозреваемого в военных преступлениях. Бывший полковник, очевидно, чувствовал себя в безопасности, поэтому подробно рассказал о собственной роли в репрессивном аппарате режима Асада. Эта информация попала в ведомство с непривычно длинным названием - "Центральное управление по борьбе с военными преступлениями в соответствии с международным уголовным правом" (ZBKV). Его сотрудники исповедуют принцип: "Германия не должна быть убежищем для военных преступников". В феврале 2019 года экс-полковника арестовали.

Позднее офицер полиции Штутгарта, который допрашивал Анвара Р., рассказал в качестве свидетеля на суде в Кобленце, что, когда он спросил экс-полковника более конкретно о пытках, тот ответил: "При таком количестве допросов в день не всегда можно быть вежливым. С членами вооруженных группировок иногда приходится быть более жестким".

Исходя из принципа международного права

Немецкие власти начали расследовать преступления, касающиеся нарушения прав человека в Сирии, вскоре после начала там массовых протестов в 2011 году. В ходе так называемого структурного расследования Федеральная прокуратура Германии собрала информацию о ситуации в стране в целом, без привязки к конкретным обвиняемым. Речь, в частности, шла о бесследном исчезновении по меньшей мере 102 тысяч человек, попавших в руки сирийских спецслужб, а также задокументированных смертях более 14 тысяч человек под пытками.

Федеральной прокуратуре Германии и Федеральному ведомству по уголовным делам удалось собрать более 900 тысяч подлинных сирийских документов и опросить более 2000 свидетелей. Эта работа заложила основу для процесса по делу о происходившем в тюрьме Аль-Хатиб.

И это очень важно, считает берлинский адвокат по правам человека Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck), основатель Европейского центра по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR), который представляет интересы сирийских жертв пыток в качестве соистца в судебном процессе в Кобленце. Для Калека решающим в этом деле является то, "что такой суд возможен в Германии", заявил он DW.

В принципе подобные дела должен рассматривать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Но Сирия не является государством-участником МУС. А возможное решение Совбеза ООН поручить МУС преследование за преступления против человечности в Сирии было ветировано Россией и Китаем.

Процесс в Кобленце стал возможен благодаря закону, который вступил в силу в ФРГ в июне 2002 года и предусматривает уголовную ответственность за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB). Он позволяет немецким судебным органам преследовать за преступления против человечности, даже если те были совершены не в Германии и если ни преступники и ни жертвы не являются гражданами ФРГ.

Подсудимый согласен с приговором

Посетившая все заседания суда сирийская журналистка Луна Ватфа, которая во время событий в Сирии сама некоторое время провела в тюрьме, рассказала DW, что под конец судебного процесса Анвар Р. выглядел заметно постаревшим и уставшим. Но, по ее оценке, экс-полковник не сильно изменился в ходе разбирательства.

"Он сохраняет то же выражение лица, что и в начале процесса", - отметила Ватфа. Внешне Анвар Р. действительно не проявляет никаких эмоций. В заключительном слове он сказал, что согласен с приговором, который будет вынесен, и верит в немецкое правосудие.
По материалам: Deutsche Welle
 

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