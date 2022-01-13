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Под новые санкции США против КНДР подпала российская компания
08:54 13.01.2022 |
Шесть граждан Северной Кореи, один из которых проживает в российском городе Владивостоке, подпали под новые санкции США, введенные против КНДР после недавних ракетных запусков с ее территории, сообщило министерство финансов в Вашингтоне в среду, 12 января. Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении одного россиянина и зарегистрированной в России компании "Парсек" за действия, которые "способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки в КНДР".
Отныне гражданам США и американским компаниям запрещено заключать любые сделки с физическими и юридическими лицами, подпавшими под новые санкции. Вашингтон сохраняет приверженность стремлению к диалогу с Пхеньяном, но не оставит без ответа угрозу ракетной программы КНДР для США и мирового сообщества, указали в американском Минфине.
В первые дни 2022 года Пхеньян провел уже два запуска ракет. КНДР находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.
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